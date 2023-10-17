Новое производство моющих и чистящих средств построили в Подмосковье

Производственно-складское здание по изготовлению и хранению моющих и чистящих средств возвели в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что застройщик ООО «Эко-Пром» уже получил разрешение объекта на ввод в эксплуатацию. В здании площадью почти тысяча квадратных метров запроектированы четыре производственных помещения, склад готовой продукции и проезд для грузового и служебного транспорта. В строительство было вложено сто пятьдесят миллионов рублей, здесь создано тридцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.