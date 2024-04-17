Новое производство растительных масел запустят в Подмосковье
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Новое производство растительных масел запустят в Подмосковье, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, компания «Персеида» намерена выпускать рапсовое и подсолнечное масла в Шатуре.
Сейчас предприятие активно строится, уже закуплена часть оборудования. В рамках проекта возведут производственное здание, складские и хозяйственно-бытовые помещения.
В запуск производства будет инвестировано порядка двухсот миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать в муниципалитете более семидесяти рабочих мест.
«В качестве основного сырья для производства масел будет использоваться рапс, выращенный на полях городского округа Шатура», - отметил зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.