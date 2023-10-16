Новое производство тротуарной плитки появится в Подмосковье

Резидент индустриального парка «Котово» в Наро-Фоминском городском округе планирует построит новый объект в рамках реализации инвестиционного проекта по развитию производства тротуарной плитки. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель уже получил необходимые разрешения для начала строительства. Объем инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей, за счет его реализации на площадке будет организовано более 20 рабочих мест.

Новый логистический объект будет построен на земельном участке площадью 0,5 га. Общая площадь объекта составит чуть более одной тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.