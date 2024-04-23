Новое сетевое кафе открылось в подмосковном Одинцово

На улице Маршала Бирюзова в Одинцово открылось новое сетевое кафе, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ассортименте нового заведения представлены различные блюда и напитки, в том числе боулы, смузи, вафли.

Любое новое предприятие общественного питания — это дополнительные рабочие места в муниципалитете, подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Каждое новое открытое кафе — это точка притяжения, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с друзьями, отметить значимые события», — отметил глава областного Минсельхозпрода.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году экспорт подмосковной сельхозпродукции должен превысить два миллиарда долларов.