Новое швейное производство планируют открыть в подмосковной Электростали

Швейное производство, на котором будут выпускать спецодежду, униформу и одежду повседневного характера, запустят в городском округе Электросталь. Об этом сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений.

Компания «ЛЕКПРОФ» приняла решение расширить действующее производство путем строительства нового производственного корпуса. Размер инвестиций в проект составит почти тридцать два миллиона рублей. Планируется создать около двадцати новых рабочих мест для жителей муниципалитета. Запуск нового производства намечен на 2026 год.

Глава ведомства Наталья Адигамова рассказала, что участок площадью 1 гектар под реализацию проекта компания, воспользовавшись региональной программой, получила в аренду всего за один рубль в год. Общая площадь застройки составит 1200 квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил планы по сотрудничеству с Первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо.