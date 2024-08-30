Новое современное производство бытовой химии появится в подмосковном Долгопрудном

Компания «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАДИЦИЯ» на земельном участке по программе «Земля за 1 рубль» в подмосковном Долгопрудном построит производственно-складской комплекс, на котором будут производить бытовую химию. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Приступить к строительству комплекса планируется в третьем квартале 2025 года, а завершить и ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2026 года. Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка ста миллионов рублей. На новой площадке компания планирует создать не менее 50 рабочих мест.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что после выхода на полную мощность предприятие сможет в год производить не менее 120 тыс. тонн жидкого мыла, 140 тыс. тонн кондиционера для белья и столько же геля для стирки, а также по 60 тыс. тонн средств для стекол, кухни и ковров.

В настоящее время компания занимается регистрацией товарных знаков и разработкой рецептур с привлечением профессиональных технологов. На производстве будут выпускать гели для стирки, порошки, шампуни, кондиционеры и другую бытовую химию с применением отечественных компонентов.

«На фоне необходимости импортозамещения продукции зарубежных производителей в Подмосковье появится еще одно новое отечественное производство. На предоставленном земельном участке компания планирует возвести комплекс, в состав которого войдут производственная площадка, административный корпус, а также склад, предназначенный для хранения сырья и готовой продукции», — добавила министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Накануне губернатор Андрей Воробьев принял участие в семинаре, который был посвящен актуальным вопросам внешнего государственного (муниципального) контроля.