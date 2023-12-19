Новое высокотехнологичное производство лекарственных препаратов появится в Подмосковье
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Компания «Кронофарм индастриз» планирует запустить новый фармацевтический комплекс в городском округе Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Отмечается, что участок под реализацию проекта компании предоставили в аренду на льготных условиях в рамках программы «Земля за 1 рубль». Ожидается, что на новом предприятии будут созданы около двухсот новых рабочих мест для жителей Подмосковья.
Инвестиции в проект оцениваются почти в полтора миллиарда рублей. Старт выпуска продукции запланирован на 1 квартал 2027 года. При этом запуск позволит импортозаместить аналогичные препараты производства Бельгии, США, Германии, Венгрии, Франции и других стран.
«Сегодня наша компания выпускает свою продукцию на контрактных площадках. Завод в Подмосковье станет первым собственным производством «Кронофарм». Проект будет действительно амбициозным, требующим особых технических, технологических и организационных решений», — отметила финансовый директор «Кронофарм» Татьяна Кошелева.