Новое высокотехнологичное производство лекарственных препаратов появится в Подмосковье

Компания «Кронофарм индастриз» планирует запустить новый фармацевтический комплекс в городском округе Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что участок под реализацию проекта компании предоставили в аренду на льготных условиях в рамках программы «Земля за 1 рубль». Ожидается, что на новом предприятии будут созданы около двухсот новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

Инвестиции в проект оцениваются почти в полтора миллиарда рублей. Старт выпуска продукции запланирован на 1 квартал 2027 года. При этом запуск позволит импортозаместить аналогичные препараты производства Бельгии, США, Германии, Венгрии, Франции и других стран.