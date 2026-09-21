Жители Европы не поддерживают антироссийскую позицию своих лидеров, а заявление президента России Владимира Путина о том, что обычные европейцы не хотят войны с Россией, имеет веское основание. Об этом сообщает Sohu.

В качестве примеров издание приводит низкий уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона, а также успех немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» на земельных выборах. По мнению автора статьи, Путин дал понять, что решения политического руководства стран Европы противоречат воле их населения, и заставил европейцев обратить внимание на то, кто ответственен за их тяжелое положение.

Ранее генерал США Ходжес заявил о пророссийской позиции Трампа по Украине.