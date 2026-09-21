Гормон стресса съедает память: ученые нашли неочевидную угрозу для мозга
Ученые связали высокий уровень кортизола с ухудшением памяти
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Постоянно высокий уровень гормона стресса кортизола связан с более быстрым ухудшением памяти и мышления в пожилом возрасте. Об этом сообщает журнал JAMA Network Open.
В исследовании приняли участие 3895 человек со средним возрастом около 77 лет. За изменениями их когнитивных способностей наблюдали до 11 лет. Уровень кортизола в слюне измеряли трижды в сутки — утром, днем и вечером. У людей с наиболее высоким общим уровнем гормона память и мышление со временем угасали быстрее. При этом значение имело не только количество кортизола, но и то, как его концентрация менялась в течение дня. Более выраженные суточные колебания были связаны с более медленным снижением когнитивных способностей, а ровный уровень — с более быстрым.
Кортизол выделяется в ответ на стресс и способен воздействовать на области мозга, отвечающие за память и мышление. Ученые предполагают, что в будущем особенности его уровня помогут выявлять людей с повышенным риском когнитивного снижения. Однако связи между кортизолом и риском болезни Альцгеймера исследователи не обнаружили. Так что, возможно, не стоит винить во всем стресс — но и игнорировать его влияние на мозг тоже не получится.
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