«Новогодние отгулы или двойная ставка?» Россиянам рассказали, как должна оплачиваться работа в новогодние праздники

Согласно Трудовому кодексу РФ, работа в период официальных праздников с 31 декабря по 11 января подлежит двойной оплате. Об этом напомнил эксперт Евгений Машаров.

Сотрудникам с окладом выплачивается двойная сумма за эти дни, а работникам с почасовой ставкой — как минимум по двойному тарифу. По желанию работника денежную компенсацию можно заменить дополнительным днем отдыха.

Привлечение к работе в праздники имеет строгие ограничения. Беременных женщин и несовершеннолетних (кроме творческих специальностей) запрещено задействовать даже при их согласии. Для другой уязвимой категории сотрудников (например, родителей малолетних детей, инвалидов, ухаживающих за больными) обязательно письменное согласие при отсутствии медицинских противопоказаний. Во всех остальных случаях отказ работника от работы в праздник является его законным правом.

Работодателям, нарушающим эти нормы, грозят существенные штрафы: для организаций — до 70 тыс. рублей за повторное нарушение, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет.

