Новогодние покупки россиян сместились в сторону спорта, ювелирных изделий и здоровья: к чему приведет этот тренд?

Аналитики платформы Rafinad (Kokoc Group) выявили значительные изменения в структуре новогодних трат россиян. Вместо равномерных расходов по множеству категорий потребители стали концентрировать бюджет на более узком круге товаров, делая акцент на персональных подарках, здоровье и комфорте.

По оценке Rafinad, в 2025 году эффективность праздничных промо-акций не претерпит существенных изменений. Колебания конверсии в ключевых товарных группах останутся в пределах 5-8%, что говорит о стабилизации рынка и привыкании аудитории к сезонному ажиотажу, сообщает «Газета.Ru».

Наиболее яркой тенденцией новогоднего сезона стал резкий взлет среднего чека в категориях, ассоциирующихся с личными подарками и заботой о качестве жизни. Абсолютным лидером роста стал сегмент товаров для спорта, где траты за один заказ увеличились на 155,2% в годовом сопоставлении. Также двукратный рост продемонстрировала сфера подарков и цветов (+129,5%). Существенно выросли чеки на ювелирные изделия (+78,2%), доставку готовой еды и продуктов (+74%), аптечные товары (+55,7%), а также цифровую и бытовую технику (+44%).

Специалисты объясняют эту динамику не только инфляцией, но и сменой потребительских предпочтений. К празднику покупатели все чаще выбирают дорогие и персонализированные варианты, видя в них способ передать эмоции, проявить внимание или подарить вещь с долгосрочной ценностью. В приоритете — всё, что связано с благополучием, активностью и личным комфортом.

Параллельно с этим сегменты массового спроса показали отрицательную динамику. Снижение среднего чека зафиксировано на маркетплейсах, в гипермаркетах, а также в категориях образования, автотоваров и книг. Эксперты платформы интерпретируют это как осознанный отход от спонтанных и формальных приобретений в сторону продуманных инвестиций, где главным критерием становится не цена, а значимость подарка для конкретного человека.

Несмотря на общий тренд на рациональность, совокупные расходы на новогоднюю подготовку в декабре 2025 года, согласно прогнозу, вырастут на 20-25% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек по всем новогодним акциям увеличился на 21%, что отражает совокупное влияние общего роста цен и фундаментального пересмотра покупателями своих приоритетов.

Ранее терапевт Сухарева сообщила о том, что абонемент в бассейн на Новый год станет полезным подарком.