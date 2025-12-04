«Новогодний бонус для пенсионеров: депутаты СР предложили узаконить 13-ю пенсию

Партия «Справедливая Россия» выступила с законодательной инициативой, призванной обеспечить всем российским пенсионерам дополнительную финансовую поддержку в преддверии Нового года.

Депутаты от СР подготовили законопроект о введении ежегодной 13-й пенсионной выплаты.

Соответствующие поправки в федеральное законодательство о страховых пенсиях будут официально представлены в Государственной Думе в ближайший четверг. Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, автором предложения является лидер партии и глава её думской фракции Сергей Миронов.

Согласно пояснительной записке, инициатива предполагает установление ежегодной доплаты к страховой пенсии по старости. Размер выплаты будет равен величине самой пенсии получателя, однако гарантированно составит не менее полутора прожиточных минимумов пенсионера, установленного в России на соответствующий год.

В комментарии агентству Сергей Миронов уточнил, что выплату планируется производить в конце декабря. Это позволит людям старшего поколения получить к праздникам дополнительные средства, которые можно направить на новогодний стол, подарки для родных или другие текущие нужды.

«В 2025 году это около 22,8 тысяч рублей. Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста», — подчеркнул политик.

Миронов также отметил, что идея введения 13-й пенсии давно является одним из ключевых предложений «Справедливой России», и именно партия первой вынесла эту тему на парламентский уровень.

Ранее сообщалось о том, что ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров предложил депутат Чернышов.