Новому механизму санкций G7 предрекают сбои

Новый механизм санкций стран «Большой семерки» в отношении российских алмазов может начать давать сбои сразу же после своего вступления в силу. Одной из причин для этого может быть необходимость в разработке нового метода проверки и сертификации алмазного сырья. Соответствующее заявление сделал промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с изданием РИА Новости .

Он отметил, что большое количество времени уйдет у G7 на создание механизма для проверки и сертификации алмазов, ведь сначала нужно доказать, что камни прибыли из России. Хазанов подчеркнул, что данная задача является непростой, и заявил, что не будет удивлен, если этот механизм начнет сразу же давать сбои.

Эксперт также указал на то, что данные ограничения затронут интересы индийских, китайских и израильских компаний, которые являются большими центрами по обработке и торговле алмазов. Он предположил, что компании будут старательно обходить данные санкции и сертифицировать информацию об их импорте.

Он также отметил, что санкции будут вводиться постепенно. По его мнению, это говорит об опасениях по поводу возникновения серьезных затруднений в логистике и финансах у западных ювелирных компаний, которые зависят от российских поставок сырья.