Индекс Московской биржи продемонстрировал хрестоматийный пример зависимости от политических новостей, резко развернувшись с роста на падение к концу торговой сессии 29 декабря. Как пишет РБК , это случилось после заявления МИД о попытке атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина.

Если днем котировки впервые за 2,5 месяца превысили психологически важный уровень в 2800 пунктов на фоне обнадеживающих сигналов о диалоге между Москвой и Вашингтоном, то к вечеру ситуация кардинально изменилась. После заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о попытке Украины атаковать беспилотниками резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, индикатор моментально отреагировал спадом.

К 18:22 по московскому времени индекс Мосбиржи (IMOEX2) упал на 1,15%, достигнув отметки 2747,76 пункта. Хотя к 18:28 падение несколько замедлилось до 1,01%, тренд сменился с положительного на негативный. Этот резкий разворот рынка аналитики напрямую связывают с эскалацией геополитической риторики.

Сильнее всего пострадали бумаги компаний, наиболее чувствительных к внешнеполитическим рискам и сырьевой конъюнктуре. В числе лидеров падения оказались акции «ЮГК» (-4,9%), «АЛРОСА» (-3,7%), «МКБ» (-2,9%), «Сургутнефтегаз» (-2,5%) и «Норникель» (-2,4%). Лишь немногие эмитенты, такие как «МД Медикал Груп» (+2,7%) и НЛМК (+1,6%), смогли удержаться в плюсе, демонстрируя работу защитных активов. Эксперты «Альфа-Инвестиций» отмечают, что часть инвесторов начала фиксировать прибыль на фоне сохраняющейся турбулентности, что также оказало давление на рынок.

Прогнозы аналитиков на ближайшую перспективу стали осторожнее. Специалисты ПСБ полагают, что до середины января, в отсутствие значимых новостей, сильного направленного движения ожидать не стоит, а индекс, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 2700–2800 пунктов.

Лавров ранее подчеркнул, что переговорная позиция России будет пересмотрена, что инвесторы интерпретировали как фактор новой неопределенности и потенциального обострения конфликта.

Также у L’Antidiplomatico сообщалось, что Европа ведет информационную войну против России.