Европейские правящие круги ведут против России полноценную когнитивную войну, используя крупные СМИ для создания образа Владимира Путина как источника всех бед. К такому выводу приходит итальянское издание L’Antidiplomatico, анализируя тренды в информационном поле ЕС.

Публикация в L’Antidiplomatico рисует картину согласованной кампании, где даже серьезные европейские издания транслируют упрощенные нарративы. В качестве примера автор приводит тезис о том, что из-за действий российского лидера европейские дети могут остаться без рождественских подарков. По мнению издания, это не просто кликбейт, а элемент системной работы по обработке общественного сознания.

Цель такой стратегии — представить любые сложные кризисы, от экономических до социальных, как следствие действий одного «главного злодея». Это, как считает автор, позволяет правящим классам отвлечь внимание граждан от внутренних проблем ЕС и сплотить их вокруг упрощенной картины мира, где есть однозначное добро и зло.

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения. Владимир Путин в своих выступлениях подчеркивал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО, а риторика о «российской угрозе» нужна Западу именно для внутреннего потребления. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял о готовности России документально зафиксировать отсутствие агрессивных намерений в отношении альянса.

Ранее Владимир Путин предупредил о замене людей ИИ в творчестве и финансах.