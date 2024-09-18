Новую гостиницу достроят в Мытищах в 2025 году

Строительство новой гостиницы в Мытищах завершится в четвертом квартале следующего года. Сейчас степень готовности объекта составляет 35%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Гостиницу строят на улице Сукромка с ноября прошлого года. Это 16-этажное здание, площадь которого составит более 27 тысяч квадратных метров.

На первом этаже здания будут работать кафе, магазины и помещения общественного назначения для жильцов близлежащих домов. Со второго по шестнадцатый этаж будут выделены под размещение гостиничных номеров.

Гостиница рассчитана на 461 гостевой номер. В их числе 192 одноместных номера, 255 двухместных и четырнадцать трехместных. Объект сможет принять семь с половиной сотен гостей одновременно.