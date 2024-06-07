Новую гостиницу с обтекаемыми формами построят в Сергиевом Посаде

Архитектурная комиссия поддержала архитектурный облик здания гостиницы, которая планируется к реализации в городе Сергиев Посад. Завершить строительство планируется в 4 квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Проектируемая гостиница представляет собой здание общей площадью более трех с половиной тысяч квадратных метров. Объект общественного назначения предназначен для круглогодичного проживания и способен комфортно разместить до 120 гостей. В результате реализации проекта будет создано порядка 35 новых рабочих мест.

По проекту трехэтажное здание имеет прямоугольную форму в плане с незначительными искривлениями сторон. Основным архитектурным элементом облика выступает выразительный главный фасад, который разделен на два объема с пространственной паузой между ними. Стилистически, это две части одного целого, и в то же время каждая из них представляет собой самостоятельную композиционную единицу.

В облике объекта контрастируют глухие и остекленные поверхности. Использование большого количества витража позволяет сделать внутренние помещения визуально более просторными и открытыми, а также обеспечит дополнительное дневное освещение.

Помимо 58 номеров для проживания различных категорий в здании гостиницы разместятся ресторан на 65 мест, тренажерный зал, детская зона, багажная комната, прачечная, административные, технические и бытовые помещения.