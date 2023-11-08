Новую кондитерскую фабрику продолжают строить в подмосковном Подольске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспектор Главгосстройнадзора Подмосковья проверил ход строительства производственного кондитерского комплекса в деревне Матвеевское городского округа Подольск.
Отмечается, что будущую кондитерскую фабрику начали возводить в апреле этого года, и на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет уже сорок пять процентов. Строители ведут устройство наружных сетей и монтаж полов.
Ожидается, что в трехэтажном здании площадью одиннадцать тысяч квадратных метров будут выпускать печенье, ореховые пасты, лукум, жевательные конфеты, а также сухофрукты. При этом после выхода на проектируемую мощность объем производства составит почти пятьдесят шесть тысяч тонн в год. Завершить строительство планируется во втором квартале 2024 года.
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