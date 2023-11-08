Новую кондитерскую фабрику продолжают строить в подмосковном Подольске

Отмечается, что будущую кондитерскую фабрику начали возводить в апреле этого года, и на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет уже сорок пять процентов. Строители ведут устройство наружных сетей и монтаж полов.

Ожидается, что в трехэтажном здании площадью одиннадцать тысяч квадратных метров будут выпускать печенье, ореховые пасты, лукум, жевательные конфеты, а также сухофрукты. При этом после выхода на проектируемую мощность объем производства составит почти пятьдесят шесть тысяч тонн в год. Завершить строительство планируется во втором квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье ценит дружбу с иностранными коллегами.