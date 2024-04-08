Новую линейку соусов начали производить в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, производство запустила компания «ДАРСИЛ».

Компания расположена в Егорьевске. Она начала выпускать новые бренды Costa Caliente и Bravente — это продукты с различной степенью остроты и продукты для любителей итальянской кухни соответственно.

В целом в регионе по итогам прошлого года произвели почти 45 тысяч тонн приправ и смесей пряностей. На долю Подмосковья приходится почти 80% производства этой категории продукции по ЦФО.