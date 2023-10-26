Новую открытую контейнерную площадку транспортно-перегрузочного центра открыли в Подмосковье

Открытую контейнерную площадку транспортно-перегрузочного центра «Сухой порт Чехов» открыли в одноименном городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию застройщику ООО «Общие Логистические Решения». Инвестиции в проект составили четыреста пятьдесят миллионов рублей.

Примечательно, что дополнительная площадка расширила терминал на 16 тысяч «квадратов», возведение вошло в восьмой этап строительства. Объект предназначен для обслуживания автомобилей и железнодорожного транспорта — после ввода в эксплуатацию его подключат к отдельной подстанции, которая позволит запустить логистические операции с рефконтейнерами. Создано двенадцать новых рабочих мест.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.