Новую породу пчел планируют вывести на территории Подмосковья

Крестьянско-фермерское хозяйство «Пчела», расположенное в городском округе Егорьевск, развивает производство меда и планирует заняться селекцией пчел. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье.

По словам основателя фермы — дипломированного пчеловода и преподавателя федерального образовательного проекта «Школа фермера», новая разновидность карпатской пчелы будет сочетать в себе лучшие качества: миролюбивость, наибольшую производительность и способность противостоять агрессивным факторам окружающей среды.

Напоминаем, что данное хозяйство началось с трех пчелосемей для домашних нужд и быстро превратилось в преуспевающее предприятие. Во многом, развитию производства поспособствовала господдержка. Так, в 2018 году хозяйство получило грант в 1,5 млн рублей, который позволил закупить пчел, ульи и оборудование для производства меда.

В настоящее время продукция хозяйства реализуется в торговых сетях, специализирующихся на продаже крафтовых сыров, а также на интернет-площадках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.