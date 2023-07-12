Новую производственную линию установят на подмосковном предприятии по изготовлению мороженого

Компания «АйсКро» из подмосковного Солнечногорска планирует провести модернизацию производственных мощностей. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

Ожидается, что дополнительная линия производства мороженого увеличит объемы до тысячи двухсот тонн ежегодно. Завершить проект по модернизации планируют в конце следующего года. Увеличение производственных мощностей позволит дополнительно создать порядка 20 новых рабочих мест.

В настоящий момент на объекте уже установлены рефрижераторные контейнеры для хранения мороженого, оборудована территория разгрузки и загрузки продукции. Предприятие выпускает 67 вкусов мороженого, которые составляют четыре линейки: «SPORT» — протеиновое мороженое без сахара с L-карнитином, «VEGAN» — безлактозное мороженое без сахара, «CLASSIC» — классическое мороженое и «VITA» с микроэлементами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье планируют расширить возможности для экспортеров.