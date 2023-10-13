Новую производственную линию запустили в Подмосковье на заводе Viola

Запуск обновленной линии по производству плавленых сыров в «ваннах» позволил увеличить производственные мощности завода компании Viola, расположенном в городском округе Одинцово. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Ранее — весной этого года, компания сдала в эксплуатацию линию по фасовке полутвердых сыров. В совокупности эти проекты, а также другие работы по модернизации отдельных технологических участков и повышению эффективности, позволили заводу значительно нарастить максимальную производственную мощность до двадцати трех тысяч тонн продукции.

Отмечается, что суммарный объем годовых инвестиций компании Viola в 2023 году составил порядка 250 миллионов рублей. Предприятие продолжает расширяться и развиваться. Обновленная линия по производству плавленых сыров позволит предприятию нарастить производство.

«Этот год стал рекордным в инвестиционной истории компании, но это еще далеко не предел: и сам завод, и площадь, которой он располагает, и востребованность выпускаемого здесь продукта предлагают значительный потенциал для дальнейшего развития!», — отметил и. о. генерального директора ООО «Виола» Дмитрий Коненков.

Рост объемов производства позволит компании не только увеличить дистрибуцию на российском рынке, но и экспорт сыров Viola из Подмосковья в страны ближнего зарубежья, СНГ, страны Азии и Южную Америку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье наблюдается заметный рост малого бизнеса.