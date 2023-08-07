Новую услугу для бизнеса по аренде помещений на первых-вторых этажах зданий запустили в Подмосковье

С августа для малого и среднего бизнеса в Подмосковье заработает новая услуга по аренде помещений на первых-вторых этажах жилых домов. Об этом доложила губернатору Андрею Воробьеву на заседании руководящего состава правительства и глав муниципалитетов зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

«Бизнесу действительно очень важно открываться на первых этажах жилых домов. Мы лидеры в стране по вводу жилья и сюда входят 111 тыс. кв метров (в год — Прим. ред.) нежилых помещений. На Инвестиционном портале Московской области будут нанесены все доступные бизнесу участки застройщиков, которые в ближайшее время вводят многоквартирные жилые дома», — отметила Зиновьева.

Она обратила внимание, что сервис доступен с 1 августа. А с 1 сентября в его составе появится комплексная услуга по дальнейшему открытию своего бизнеса. На сегодняшний день участвовать в проекте согласились 11 компаний-застройщиков. А получить помещения по такой программе смогут МСП, где работает до 250 человек, и выручка составляет до 2 млрд рублей.

Чтобы получить помещение, надо выбрать объект на карте, подать заявку, в течение 15 дней продлится заключение соответствующего договора с застройщиком.