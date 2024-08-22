Новые правила приема заявок от компаний, получающих статус резидента ОЭЗ, утвердили в Подмосковье

В Подмосковье теперь к заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне претенденты обязаны предоставить паспорт инвестпроекта и финансовую модель инвестпроекта. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что регион предлагает обширные возможности для локализации компаний на территории особых экономических зон. Всего в Московской области работают 5 ОЭЗ, где работает более 200 резидентов, а специальный режим, установленный для этих предприятий, обеспечивает им налоговые льготы.

«Кроме того, изменились критерии и методика оценки документов, подаваемых компаниями для получения статуса. Вместо экспертных советов заявка рассматривается комиссией. В нее, помимо сотрудников Мининвеста, входят представители управляющих компаний подмосковных ОЭЗ и должностные лица администраций муниципальных образований», — отметила Зиновьева.

При этом окончательное решение принимается все же ведомством, учитывая мнение управляющей компании и органов местного самоуправления.

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье с каждым годом улучшает показатели в сфере образования.