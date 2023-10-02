Новые сервисы для бизнеса дадут Подмосковью более 10,5 тысячи рабочих мест

Новые услуги по подбору земли и недвижимости для бизнеса обеспечат Московской области инвестиции на сумму свыше 57 миллиардов рублей и создадут более 10,5 тысячи рабочих мест, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

В этом году бизнесу предложили пять новых сервисов: продолжили предоставление участков по программе «Земля за 1 рубль», автоматизировали сервис «Земля без торгов», запустили сервисы «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов», а также «Пять шагов для экспорта».

Сервис «Недвижимость за 1 рубль» касается помещений с высоким износом, которые не используются и могут быть переданы бизнесу. На инвестиционную карту Подмосковья уже нанесено 222 таких объекта. Сейчас заключено 87 соответствующих договоров. Услуга «Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов» запущена совместно с застройщиками. Всего за месяц заключили уже 52 договора.

Екатерина Зиновьева также рассказала о сервисе для экспортеров.

«Важный шаг для бизнеса — выход на зарубежные рынки. Это уже совершенно новый уровень. Мы совместно с Российским экспортным центром запустили такой сервис», — сказала зампред.

Услуга «Пять шагов для экспорта» доступна на инвестпортале Московской области. Она включает пять этапов: выбор рынка, подбор покупателей, заключение контракта, подготовку товара к экспорту, решение транспортных и логистических вопросов. Сервис стартовал с 1 сентября, 130 компаний уже изъявили желание им воспользоваться, на данный момент подано 74 заявки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на новом кондитерском производстве в подмосковном Лыткарино создадут около 350 рабочих мест.