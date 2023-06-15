Новые закупки на благоустройство и поставки оборудования опубликовали в Подмосковье на минувшей неделе – всего двадцать две. Торги объявлены в сферах благоустройства и ремонта.

Так, в Коломне благоустроят парк Мира на улице Гагарина. В Пушкино в этом году проведут ямочный ремонт на автомобильных дорогах, ведется поиск подрядчика.

Кроме того, опубликован ряд закупок на поставку оборудования. В образовательные учреждения Коломны требуется мебель,в школу-интернат для слепых и слабовидящих детей в Королеве – плита, оборудование для гончарной мастерской, кабели.

Пять закупок – на медицинское оборудование: закупаются системы 4D томографии, мобильная интраоперационная КТ система, эндоскопическое оборудование.