Новые закупки на поставку нефтепродуктов и капремонт опубликовали в Подмосковье

Новые закупки на поставку нефтепродуктов по топливным картам и технической соли, а также капитальный ремонт опубликовали в Подмосковье.

Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего за неделю было опубликовано одиннадцать закупок.

Так, почти в тридцати учреждениях здравоохранения региона после определения подрядчика заменят лифтовое оборудование. Кроме того, в корпусе Жуковской городской клинической больницы планируют провести капремонт.

На участке автодороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД в камках капитального ремонта намерены выполнить работы по устройству тротуаров, а на участках дорог Хлебниково — Рогачево — Овсянниково и Пятницкое шоссе — поселок Андреевка обустроят дополнительные линии наружного освещения.

В парке Малевича в рамках благоустройства создадут и модернизируют три функциональные зоны, а в поселке Сычево под Волоколамском обустроят спортплощадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.