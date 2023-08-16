Новые закупки на поставку нефтепродуктов и капремонт опубликовали в Подмосковье
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Новые закупки на поставку нефтепродуктов по топливным картам и технической соли, а также капитальный ремонт опубликовали в Подмосковье.
Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего за неделю было опубликовано одиннадцать закупок.
Так, почти в тридцати учреждениях здравоохранения региона после определения подрядчика заменят лифтовое оборудование. Кроме того, в корпусе Жуковской городской клинической больницы планируют провести капремонт.
На участке автодороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД в камках капитального ремонта намерены выполнить работы по устройству тротуаров, а на участках дорог Хлебниково — Рогачево — Овсянниково и Пятницкое шоссе — поселок Андреевка обустроят дополнительные линии наружного освещения.
В парке Малевича в рамках благоустройства создадут и модернизируют три функциональные зоны, а в поселке Сычево под Волоколамском обустроят спортплощадки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.