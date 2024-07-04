Новый фудтрак «Бодрю», предлагающий ассортимент здоровой и вкусной еды, открылся в Красногорске

В городском округе Красногорск открылся новый фудтрак «Бодрю», который предлагает своим посетителям ассортимент здоровой и вкусной еды. Это место стало настоящим открытием для жителей и гостей города. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В меню здесь представлены кесадильи, десерты, салаты, завертоны, освежающие лимонады и хороший кофе. Вся еда приготовлена быстро и соблюдает стандарты пищевой безопасности. Этот проект является совместной инициативой кофеен для автомобилистов «Кофемашина» и бренда для здорового питания ВкусВилл.

Целью идеи «Бодрю» является создание придорожных кафе с участием сервиса и здоровой пищей по формату «to go» и «drive-thru». Это поможет путешествующим обеспечить себя всем необходимым для комфортного и здорового питания в дороге.

Примечательно, что в настоящий момент проект находится на стадии тестирования, и после оценки результатов будет принято решение о масштабировании.