Новый гостиничный комплекс «Комплекс Дворянский» планируют построить в Сергиево-Посадском округе

Гостиничный комплекс «Комплекс Дворянский» разместится в Сергиево-Посадском городском округе на земле, предоставленной инвестору по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Об этом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Примечательно, что общий объем инвестиций в данный проект оцениваются в четыреста миллионов рублей. В гостиничном комплексе создадут 40 рабочих мест. Он разместится сразу на двух земельных участках, один из которых уже принадлежит инвестору, а второй — предоставлен без проведения торгов. Ожидается, что проект будет полностью реализован в 2028 году.

Проект предполагает строительство трехэтажного здания общей площадью порядка пяти тысяч квадратных метров. В нем разместят гостиничный комплекс до 100 номеров, а также ресторан вместимостью до 100 посадочных мест.