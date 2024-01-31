Новый холодильно-складной комплекс для хранения рыбной продукции ввели в эксплуатацию в Подмосковье

«РРК Логистик» ввела в эксплуатацию на территории Богородского городского округа первую очередь мультитемпературного складского комплекса. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Данный логистическо-складской комплекс предназначен для приемки, хранения, комплектации и отгрузки замороженных рыбных продуктов. Ожидаемые инвестиции для завершения всего проекта составят приблизительно 1,7 миллиарда рублей, а количество рабочих мест превысит 100.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что новый мультитемпературный склад станет важным звеном в развитии региональной логистики и обеспечит надежное хранение и переработку рыбной продукции.

Комплекс включает в себя три морозильные и одну среднетемпературную камеры. Каждая оборудована стеллажным хранением с инновационной системой загрузки-выгрузки «Шаттл» на пять ярусов. Общий объем хранения в четырех камерах составляет 3,35 тысячи тонн, а в трех камерах в совокупности — порядка 10 тысяч тонн. Возможный режим охлаждения и заморозки — от -5 до -25°C.