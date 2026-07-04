Беременная от Пирцхалавы 22-летняя модель заявила, что певец так и не связался с ней

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, которой несколько месяцев назад приписывали роман с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати), рассказала о реакции певца Ираклия Пирцхалавы на публичное заявление о беременности. В комментарии Super девушка призналась , что 48-летний артист даже после этого не вышел с ней на связь.

Накануне Екатерина заявила, что чувствует себя плохо, так как находится в положении. Девушке требуются врачи, поэтому она постоянно находится в больнице. По словам Лукьяновой, Ираклий предал ее, флиртовав с фанатками.

«Иногда молчать становится тяжелее, чем сказать правду о своих чувствах. Но я не хочу, чтобы эта история превратилась в публичное противостояние. У каждого своя правда, и я с уважением отношусь к личным границам всех участников этой ситуации. Сейчас мои мысли — о будущем ребенке, а не о том, чтобы кого-то осуждать или что-то доказывать», — заявила модель.

Она уверена, что они с Пирцхалавой в будущем смогут решить все вопросы, касающиеся малыша. Однако она не хочет принимать поспешных решений.

Эта история стала резонансной еще на фоне того, что недавно Ираклий объявил о воссоединении с бывшей женой Еленой Гребенщиковой. Сама она уже прокомментировала информацию о беременности Лукьяновой, отметив, что чувствует себя героиней «дешевого сериала».