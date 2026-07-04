Легендарный автобренд возвращается спустя почти 30 лет и уже готовит первую новинку

Stellantis планирует выпустить специальную версию Fiat Pandina под брендом Autobianchi. Новинка получит оригинальный дизайн с ретро-мотивами, а ее выпуск позволит сохранить права на историческое название. Об этом сообщает «За рулем» со ссылкой на итальянское издание Quattroruote, опубликовавшее кадры замаскированного прототипа с надписью Tributo Autobianchi на дверях.

Компания Stellantis готовит специальную версию компактного хэтчбека Fiat Pandina, которая выйдет под названием Autobianchi. Об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на фотографии замаскированного прототипа с надписью Tributo Autobianchi на дверях.

Исторический бренд вернется в ограниченной серии

По имеющейся информации, Stellantis намерена использовать легендарное имя Autobianchi для выпуска лимитированной версии модели. Исторический бренд, прекративший существование почти 30 лет назад, до сих пор принадлежит концерну. Выпуск серийного автомобиля под этим названием позволит компании сохранить права на товарный знак, поскольку итальянское законодательство предусматривает риск их утраты при длительном неиспользовании бренда.

Новинка получит ретро-дизайн и знакомую технику

Ожидается, что основой для специальной версии станет модификация Pandina Cross с защитным пластиковым обвесом. Автомобиль может получить переработанный передний бампер, оригинальные колесные диски и кузов в бежево-коричневой цветовой гамме, напоминающей классические модели Autobianchi. В оформлении салона, по данным СМИ, объединят ретро-детали и современные материалы.

При этом техническая часть, как ожидается, останется без изменений. Спецверсию могут оснастить уже знакомой гибридной силовой установкой с 1,0-литровым двигателем Firefly мощностью 69 л. с.