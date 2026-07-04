Не шторка и не тонировка: назван самый эффективный способ охладить салон

Немецкие специалисты провели исследование, чтобы определить самые эффективные способы защиты автомобиля от перегрева в жаркую погоду. По информации издания « За рулем », без дополнительных средств температура в салоне всего за 30 минут может достигать 50 градусов.

Защитный тент оказался самым эффективным

По итогам тестов лучшую эффективность продемонстрировал специальный тент, закрывающий крышу и стекла автомобиля. Он позволил снизить температуру внутри салона примерно на 10 градусов.

Второе место занял светоотражающий экран, который уменьшал нагрев на 8 градусов. При этом привычная солнцезащитная шторка на лобовое стекло обеспечила снижение температуры лишь на 4 градуса. Полотенце, размещенное на приборной панели, заметного эффекта не показало.

Цвет кузова влияет на температуру сильнее тонировки

Исследователи также выяснили, что тонировка передних стекол практически не снижает нагрев салона — температура внутри автомобиля достигала 57 градусов. Тонировка задней части кузова оказалась немного эффективнее.

Наиболее заметное влияние оказал цвет автомобиля. Черные машины во время испытаний нагревались до 65 градусов, тогда как температура внутри белых автомобилей не превышала 44 градусов.