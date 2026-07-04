В Петербурге проводили в последний путь олимпийского чемпиона Артура Дмитриева

В Санкт-Петербурге в субботу, 4 июля, прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым. Артист ушел из жизни 29 июня на 59-м году жизни.

Как передает Teleprogramma.org, прощание состоялось в Центре ритуальных услуг на Партизанской улице. В зале собрались родные, друзья, коллеги и поклонники, пришедшие отдать дань уважения великому спортсмену.

Церемония была полна эмоций. Легендарный тренер Тамара Москвина не смогла сдержать слез и произнесла искреннюю речь, полную теплоты и благодарности. На прощании также присутствовали фигуристы Роман Костомаров и Елена Бережная.

Сын Дмитриева — Артур, который тоже пошел по стопам отца и стал фигуристом, горько плакал у гроба.

Фото: [ Артур Дмитриев-младший/соцсети ]

Дмитриев вошел в историю фигурного катания как уникальный спортсмен. Он стал первым мужчиной-фигуристом, завоевавшим олимпийское золото с двумя разными партнершами. В его активе две золотые медали Олимпийских игр, серебро Игр 1994 года, два титула чемпиона мира и три победы на чемпионатах Европы.

В последние годы спортсмен посвятил себя тренерской работе в Петербурге. Среди его учеников — известные фигуристы Максим Траньков и Александр Энберт.

Причиной смерти Дмитриева стало тяжелое осложнение, вызванное расслоением аорты. В конце июня у него случился сердечный приступ. Врачи отпустили его под личную ответственность, но на следующий день состояние резко ухудшилось. Фигуриста срочно доставили в Москву, где провели операцию, однако спасти чемпиона не удалось.

Ранее стало известно, когда состоится прощание с американским певцом Оливером Три.