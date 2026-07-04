Владимир Спиваков вернулся домой после госпитализации

Народного артиста СССР Владимира Спивакова выписали из больницы, передает The Voice. 81-летний художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и президент Московского международного Дома музыки был госпитализирован 19 июня. Тогда появилась информация об инсульте, однако супруга дирижера Сати Спивакова опровергла эти слухи.

Врачи обследовали маэстро и приняли все необходимые меры. Из-за госпитализации пришлось отменить концерт с участием легендарной актрисы Алисы Фрейндлих, запланированный на 21 июня. Мероприятие перенесли на 12 сентября.

Накануне Сати сообщила, что врачи смогли спасти мужа и поставить его на ноги после перенесенной пневмонии. Маэстро вернулся домой в загородное поместье. Супруга поблагодарила всех за поддержку и отметила, что состояние артиста стабильное.

Спивакова поддержали многие звезды, включая Филиппа Киркорова, Марину Зудину и Светлану Бондарчук. Поклонники также обрадовались выписке и пожелали ему здоровья и новых концертов.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова отказалась от костылей спустя две недели после операции.