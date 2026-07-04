Уехавшая из России 54-летняя звезда «Бедной Насти» Корикова после долгого отсутствия появилась на публике

Звезда сериала «Бедная Настя», российская актриса Елена Корикова, которая долгое время отсутствовала на публике, вернулась к зрителям, передает Teleprogramma.org. Ее новое появление вызвало бурные обсуждения: многие отметили, что 54-летняя артистка стала неузнаваемой.

Сейчас Корикова живет на две страны — в Черногории и России. Однако она стала чаще приезжать в Москву ради работы. Актриса задействована в спектакле «Любовь и голуби» и активно гастролирует по стране.

В программе «Хватит слухов» на телеканале «ТВ Центр» Елена объяснила, что долго не давала интервью, потому что хотела дарить людям тепло и радость через свое искусство, а не через личные откровения. При этом она не раскрыла всех причин ухода из профессии.

«Я на большой срок ушла из профессии, сейчас вернулась. И надеюсь, что смогу быть полезной», — отметила Корикова.

Личные переживания актрисы тоже сыграли роль. События 2022 года, как отметила она, стали для нее тяжелым испытанием из-за тревоги за сына. Отец мальчика — актер Дмитрий Рощин, отказался от него, и вся ответственность легла на плечи Елены. Она призналась, что 32-летний сын взял военный билет и готов служить. Это решение далось ей непросто, но она поддерживает его выбор.

В апреле Корикова отметила свое 54-летие. Ее появление вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Одни зрители с ностальгией вспоминают ее былую красоту и популярность в 1990-х, другие — критикуют за взгляды.

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