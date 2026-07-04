Земля постепенно теряет массу и ученые объяснили скрытый процесс: к чему ведет новое явление

Астроном рассказал, что планета одновременно получает вещество из космоса и теряет атмосферные газы и воду, но общий баланс смещен в сторону убыли. При этом изменения не представляют угрозы в обозримом будущем, пишет Абзац.

Астроном Владимир Сурдин сообщил, что масса Земли не остается постоянной, поскольку планета непрерывно обменивается веществом с окружающим космосом. В результате часть материи поступает на Землю, а часть уходит в межпланетное пространство.

Приток вещества из космоса

По словам специалиста, Земля регулярно получает дополнительное вещество в виде метеоритной пыли, а также частиц от комет и астероидов. Этот процесс идет постоянно, но его вклад относительно невелик.

Потери атмосферы и водных ресурсов

Одновременно с этим из верхних слоев атмосферы постепенно улетучиваются газы, а часть водяного пара покидает планету. Ученый отметил, что именно эти процессы формируют основной вклад в снижение массы Земли.

Баланс процессов и долгосрочные перспективы

Сурдин подчеркнул, что точные расчеты затруднены из-за сложности измерений, однако в целом наблюдается небольшой перевес в сторону потерь. При этом разница незначительна, а запасы атмосферы и воды, по оценкам специалистов, сохранятся на протяжении миллиардов лет.