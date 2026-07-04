Теперь даже перчатки стали обязательными для байкеров: новые штрафы введут с 2026 года

С 1 октября 2026 года в Испании вводятся новые требования к экипировке водителей двухколесного транспорта. Обязательными станут закрытая обувь, защитные перчатки и сертифицированные шлемы, за нарушения предусмотрены штрафы, пишет "За рулем».

Новые правила для мотоциклистов вступят в силу в Испании

Испанские власти утвердили реформу дорожного кодекса, которая значительно ужесточает требования к экипировке водителей мотоциклов и мопедов. Изменения направлены на снижение числа травм среди участников дорожного движения, использующих двухколесный транспорт.

Закрытая обувь станет обязательной

Главное управление дорожного движения Испании установило требование носить закрытую обувь при управлении мотоциклом на любых дорогах. Использование сандалий или шлепанцев будет считаться нарушением и повлечет штраф в размере 200 евро.

Перчатки и шлемы под новым контролем

Также вводится обязательное использование защитных перчаток, однако эта норма начнет действовать позже — после утверждения технических стандартов. Кроме того, усиливаются требования к шлемам: они должны иметь официальную сертификацию, при этом для рынка предусмотрен переходный период до 2027 года.

Отдельные требования для курьеров

Для работников доставки вводится обязательное ношение светоотражающих жилетов. За нарушение этого правила также предусмотрен штраф в 200 евро. Новые нормы распространяются на всех участников движения, включая туристов и иностранных водителей.