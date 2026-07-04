Академик Онищенко объяснил, почему 8 июля должно стать выходным для всей страны

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко выступил с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, официальным выходным днем для всех россиян. Об этом сообщает ТАСС .

Онищенко не поддержал выборочный выходной

По мнению академика, идея предоставить дополнительный выходной только многодетным родителям трудно реализуема с практической точки зрения. Он считает, что такой подход создаст сложности, поэтому праздничный день целесообразно сделать нерабочим для всех граждан.

Онищенко отметил, что многодетные семьи уже внесли значительный вклад в будущее страны, взяв на себя ответственность за воспитание детей. При этом дополнительный выходной, по его мнению, мог бы стать полезным для молодых людей, которые только планируют создать семью.

Праздник предложили посвятить семейным ценностям

Академик подчеркнул, что День семьи, любви и верности можно использовать для популяризации семейных ценностей и поддержки многодетности. Он считает, что праздничный день стоит посвятить вопросам воспитания и укрепления института семьи.

Ранее с инициативой сделать 8 июля выходным для многодетных родителей выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.