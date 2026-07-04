«Это был лучший вечер в нашей жизни»: Эд Ширан и Мартин Гаррикс сделал сюрприз молодоженам из Чикаго

В Чикаго произошло событие, которое превратило обычную свадьбу в шоу мирового уровня, пишет People. Американцы Тесса Кинделин и Брендан Харти праздновали заключение брака в планетарии Адлера. Они и не подозревали, что их вечер станет незабываемым. На свадьбу пришли не только гости, но и две мировые звезды — британский певец Эд Ширан и нидерландский диджей Мартин Гаррикс.

Организатором сюрприза выступил брат невесты Майк. Он узнал, что в день свадьбы звезды выступают неподалеку. Майк написал Гарриксу в соцсетях и попросил его зайти на пять минут, и диджей согласился. Позже молодой человек рассказал о свадьбе Ширану, который тоже оказался в Чикаго.

Когда все гости собрались в зале, появился Мартин, а затем и Эд. Они исполнили совместный трек Repeat It. Певец также спел песню Perfect специально для молодоженов, а Гаррикс сыграл In the Name of Love. Выступление длилось всего 10 минут, но это время стало одним из главных событий торжества. Невеста была в восторге: она назвала выступление артистов лучшим вечером в ее жизни.

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