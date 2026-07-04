Жара в Крыму привела к тревожному росту вызовов скорой помощи и смертности

В Минздраве Крыма сообщили, что во время аномальной жары в регионе увеличивается количество вызовов скорой помощи и случаев смертности. Наибольшему риску подвержены пожилые люди и маленькие дети, сообщает «РИА Новости Крым».

В Республике Крым в периоды устойчивой жаркой погоды увеличивается число обращений за экстренной медицинской помощью и растет смертность. Об этом сообщила главный внештатный терапевт регионального Минздрава Ольга Барило.

Жара повышает риск сердечно-сосудистых осложнений

По данным специалиста, анализ статистики за последние три года показывает, что в периоды аномально высоких температур возрастает количество летальных исходов, связанных преимущественно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи чаще фиксируют инфаркты, инсульты и другие острые состояния, что приводит к дополнительной нагрузке на службы скорой помощи.

В группе риска находятся дети и пожилые люди

Медики также отмечают увеличение числа обращений среди детей в возрасте до двух лет. По словам Барило, родители нередко принимают симптомы перегрева за пищевое отравление или расстройство желудочно-кишечного тракта, хотя причиной ухудшения самочувствия становятся тепловой или солнечный удар.

Кроме того, во время жары чаще обращаются за медицинской помощью люди старше 60 лет. У них нередко возникают гипертонические кризы, резкое снижение артериального давления, головокружение и выраженная слабость.

Врачи напомнили об опасности обезвоживания

В Минздраве Крыма подчеркнули, что дополнительную угрозу представляют обезвоживание организма и употребление алкоголя. В условиях высокой температуры это может привести к быстрому ухудшению состояния и повысить риск тяжелых сердечно-сосудистых осложнений.