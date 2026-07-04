«Тяжело!»: Дмитрий Маликов признался, что не выдерживает нагрузок своей дочери Стефании

Известный российский певец Дмитрий Маликов уделяет большое внимание спорту. Артист регулярно занимается хоккеем, теннисом и футболом. Такая любовь к активному образу жизни передалась и его старшей дочери Стефании. Девушка не представляет своей жизни без тренировок, и даже во время отдыха продолжает интенсивно заниматься спортом.

Сейчас 26-летния Стефания находится в Италии вместе с отцом и сестрой Ольгой, передает The Voice. Вместо размеренного пляжного отдыха она устроила настоящий спортивный марафон.

Девушка опубликовала в социальных сетях видео, на котором выполняет отжимания с хлопком вместе с отцом, голос которого слышен за кадром.