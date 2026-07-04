Землю могли губить загадочные космические пришельцы, заявили исследователи

Массовые вымирания на Земле могли происходить под влиянием крупных космических объектов, которые нарушали стабильность планеты. К такому выводу пришли авторы двух независимых исследований, предложившие новые объяснения древних катастроф, уничтожавших значительную часть живых организмов, пишет KP.RU.

Последнее массовое вымирание объяснили падением астероида

На сегодняшний день наиболее убедительно объяснено лишь массовое вымирание, произошедшее около 66 миллионов лет назад. Большинство ученых связывают исчезновение динозавров с падением крупного астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на территории современного Мексиканского залива.

При этом причины более ранних массовых вымираний, включая крупнейшее пермское, остаются предметом научных дискуссий. Тогда исчезло до 95% всех видов живых организмов, однако убедительных следов столкновения Земли с гигантским астероидом обнаружено не было.

Малые планеты могли вызвать глобальные катастрофы

Физик-теоретик Даниэле Фарджион предположил, что причиной древних катастроф могли стать не астероиды, а значительно более крупные объекты — так называемые малые планеты. Согласно его расчетам, во время сближения с Землей они могли вызывать мощные гравитационные возмущения.

По мнению исследователя, подобные события способны провоцировать масштабные извержения вулканов, сильнейшие землетрясения, гигантские цунами и другие процессы, которые могли привести к массовой гибели живых организмов даже без прямого столкновения с планетой.

Межзвездные объекты также рассматриваются как возможная причина

Еще одна группа ученых связала изменения в строении Солнечной системы с возможным визитом крупного объекта из другой звездной системы. Поводом для такой гипотезы стало изучение межзвездного астероида Оумуамуа.

Моделирование показало, что пролет массивного космического тела мог изменить орбиты и наклон осей планет. Исследователи не исключают, что подобные события могли повлиять и на геологические процессы на Земле, став одним из факторов массовых вымираний.