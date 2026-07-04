В Подмосковье наградили волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Пушкино прошла церемония награждения активистов, помогавших жителям голосовать за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Отмечены наиболее активные участники движения.

В Пушкино состоялась торжественная церемония награждения участников движения «Волонтеры Подмосковья», которые помогали жителям участвовать во Всероссийском голосовании за выбор общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Поддержка голосования и роль волонтеров

По словам представителей регионального министерства, в проекте задействовали более 4 тысяч добровольцев. Они информировали жителей о возможностях голосования, помогали участвовать в нем на улицах, в учреждениях и на предприятиях, а также разъясняли, как выбор граждан влияет на будущие проекты благоустройства.

Награждение активистов и координаторов

На церемонии отметили координаторов и наиболее активных участников движения. Им вручили почетные грамоты за вклад в развитие волонтерского корпуса и организацию работы на местах. Организаторы подчеркнули значимость их участия в реализации федеральной программы.

Примеры участия и личные истории

Волонтеры рассказали, что работа часто выходила за рамки стандартных точек голосования: они проводили встречи в трудовых коллективах и вовлекали жителей в обсуждение проектов благоустройства. Отдельные инициативы приводили к массовой поддержке конкретных объектов, собирающих десятки тысяч голосов.

Значение проекта для региона

Участники движения отмечают, что проект формирует у жителей более активную гражданскую позицию и позволяет напрямую влиять на развитие городской среды. Завершилось мероприятие показом музыкального спектакля, ставшего частью праздничной программы.