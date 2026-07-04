Пенсии вырастут с августа: названа категория получателей прибавки

Некоторые российские пенсионеры с 1 августа 2026 года смогут рассчитывать на увеличение выплат за счет пенсионных накоплений. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, пишет РИА Новости.

Прибавка будет назначаться автоматически

По словам депутата, перерасчет произведут без заявления со стороны получателей. Рост выплат составит около 17,3% и затронет только тех граждан, которым уже назначена накопительная пенсия через Социальный фонд России.

Он уточнил, что речь идет о ограниченной категории пенсионеров, чьи накопления формировались за счет страховых взносов в прошлые годы, включая граждан определенных возрастных групп и участников накопительных программ.

Отдельные категории получат более высокое повышение

Говырин отметил, что для некоторых получателей предусмотрен больший рост — до 19,3%. Это касается участников программы государственного софинансирования, родителей, направивших материнский капитал на формирование накоплений, а также граждан с добровольными взносами.

При этом увеличение не затронет страховые, социальные и военные пенсии. Также не изменятся выплаты для тех, кто уже получил накопления единовременно.

Повышение зависит от формы выплат

Депутат подчеркнул, что прибавка применяется только к ежемесячным выплатам из накопительной части пенсии. Если средства были получены сразу, перерасчет не производится до формирования новых накоплений и назначения новой выплаты.

Порядок начислений для граждан, чьи накопления размещены в негосударственных пенсионных фондах, определяется условиями конкретного фонда.