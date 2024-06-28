Новый испытательный полигон производителя средств для спасения при пожаре появится в Подмосковье

Подмосковная компания «Самоспас», занимающаяся производством средств для экстренной эвакуации людей из высотных зданий, до конца лета запустит новый испытательный полигон в городском округе Истра. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций промышленности и науки Московской области.

Напоминаем, что в начале этого года компания приняла решение нарастить производственные мощности за счет строительства второго производственно-складского комплекса, увеличив объем инвестиций до 250 млн рублей. Компания уже завершила строительство основных помещений, на текущий момент идет монтаж внутренних конструкций испытательного полигона. Ввести объект в эксплуатацию планируется в течение ближайших двух месяцев.

Параллельно на территории комплекса компания ведет строительство собственной швейной фабрики площадью более трех с половиной тысяч квадратных метров. На фабрике будут шить спасательные косынки и специальные страховочные привязи для обеспечения безопасности во время эвакуации.