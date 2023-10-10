Новый лакокрасочный завод построят на территории Подмосковья

Компания «Инова» инвестирует порядка одного миллиарда рублей в строительство завода лакокрасочной продукции на территории Дмитрова. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Ожидается, что на производстве площадью шесть тысяч квадратных метров будут изготавливать порошковую краску отечественного бренда ICONIC, которая применяется в автомобилестроении, энергетике, нефтегазовой отрасли и др.

При этом современное оборудование позволит выпускать до десяти тысяч тонн готовой продукции в год. Окончание строительства запланировано на конец текущего года. Будет создано семьдесят рабочих мест.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог региона в осенне-зимний период.