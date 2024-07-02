Новый металлообрабатывающий цех планируют открыть до конца года в подмосковном Электрогорске

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства цеха металлообработки в Электрогорске в городском округе Павловский Посад. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком выступает Электрогорский металлический завод, специализирующийся на производстве, сервисном обслуживании и капитальном ремонте оборудования для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии. На предприятии также налажен серийный выпуск спецтехники для обслуживания самолетов в аэропортах России и стран ближнего зарубежья.

Отмечается, что общая площадь одноэтажного производственного здания составит чуть более пяти тысяч квадратных метров. Строительная готовность объекта превысила сорок процентов. В настоящее время ведутся работы по устройству вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций здания.

В цехе металлообработки планируют изготавливать комплектующие детали для сборочных производств, нестандартные детали по чертежам или образцам, детали со сложными фасонными поверхностями и точными размерами. Производственная мощность цеха составит 50 тонн продукции в год.

Строительно-монтажные работы ведутся с конца лета 2023 года, завершение запланировано на четвертый квартал 2024 года. На территории завода еще два цеха в стадии строительства.