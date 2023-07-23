Новый молокоперерабатывающий комплекс на 160 рабочих мест появится в Рязанской области

Строительство молокоперерабатывающего комплекса начнут в Рязанском районе. Предполагается, что благодаря ему в регионе появится 160 новых рабочих мест. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что предприятие станет производить молочную продукцию и лактоферрин.

Добавляется, что, согласно расчетам, на начальном этапе планируется производить сто тонн молока в сутки.

Уточняется, что первый этап строительства завершится к 2025 году, второй – к 2027 году. Общий объем инвестиций в производство составит 3,5 млрд рублей.